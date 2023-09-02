當局擬設基地推動高端建築技術

【本報訊】建造業議會主席何安誠發表網誌《凝聚高端科技力量聯通國際》，議會於第3季繼續積極推動高端建築科技發展，舉辦了「中國建築科技發展與香港建造業未來」論壇，涵蓋高端建築技術的研發和應用，以及建造業的市場及發展狀況，其中發展局局長甯漢豪分享，香港將會成立建築研發及測試中心。

60學生赴大灣區了解潛力 除了促進技術交流，議會同樣重視兩地人才互通。議會青年事務委員會上月舉辦的建造業青年大灣區交流計劃，一連8天由青年領袖帶領60位來自39間學校的香港學生，參觀了大灣區建造業、科技企業和文教機構，實地了解「組裝合成」建築法、環保建築物料、智能生產，更與當地學生交流，讓他們提早了解兩地建造業的發展潛力，吸引學生加入建造業。

而當工地變得更加智能化和數碼化，採用數碼分身技術（Digital Twin）將成大勢。新開幕的「建造業議會數碼分身中心」位於議會九龍灣辦事處，設有4大展區，包括展覽區、智慧工地管理專區、多用途區域及Digital Twin Lab，分別介紹6個領域的智能化應用：數據共享、資產及設施管理、呈交建築信息模擬、場外預製組件及交付、工地管理、規劃及設計，並展示各領域的範例，目標是培養未來的數碼工程師和協調員，加強企業核心競爭力。