專業服務協進支援再接受申請

【本報訊】專業服務協進支援計劃下的主計劃，昨邀請新一輪撥款申請，至11月30日截止。每個獲批項目的最高資助額為300萬元或合資格項目成本總額的90%，以較低者為準。涵蓋的專業服務包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。無論是只涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。

最高可獲300萬元資助 為數二億元的專業服務協進支援計劃，旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動、以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。

推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。主計劃亦會資助境外舉行且為期較長的專業實習／見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。

當局表示，截至上月初，已有近100個不同項目獲得主計劃資助，當中包括在香港及香港以外地方舉辦的項目。

這些項目包括提升本地專業人士水平能力的項目，例如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。

此外，政府已在支援計劃下預留5,000萬元，成立專業人士參與活動津貼計劃，資助香港主要專業團體在疫情穩定後參與，諸如由香港經濟貿易辦事處等政府機構、和香港貿易發展局等法定機構所舉辦的相關活動，以加強向內地城市，包括粵港澳大灣區城市及海外市場推廣香港的競爭優勢和專業服務。