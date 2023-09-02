觀塘站幕門難阻墮軌 揭設計漏洞

【本報訊】港鐵觀塘站前日下午一名老翁墮軌死亡，他在觀塘站及牛頭角站之間的路軌，遭埋站列車撞倒並捲入車底，被發現時身體已不完整，當場證實死亡。議員田北辰形容事件匪夷所思，指站內有裝設幕門，在站尾通往路軌的樓梯一般亦會上鎖，理應是「滴水不漏」，不應有空隙讓乘客走到路軌。他認為觀塘站有關位置的空隙可能較大，可以讓人通過，在設計上有「天大漏洞」，港鐵必須交代。

空隙過大 議員促交代 而港鐵回覆查詢時稱，初步資料顯示，相關乘客藉列車正在上落客時，從靠近車尾的車門與自動月台閘門之間的空隙，進入路軌範圍，事件細節尚待深入調查。

前日下午2時許，港鐵觀塘站往黃埔方向2號月台，一名姓羅（86歲）老翁墮落路軌，更疑被進站列車輾過，在場乘客見狀，慌忙通知月台職員。消防及救護員接報趕至，迅速救起羅翁，惟他身體多處受傷，同時在列車底發現部分肢體，經檢查後證實他當場死亡。經初步調查後，相信羅翁因病厭世，案件列自殺處理。

港鐵宣布受事件影響，觀塘綫來往彩虹站至調景嶺站的列車服務一度暫停，往來黃埔站及調景嶺站則維持每7分鐘一班列車。期間，港鐵提供免費接駁巴士來往彩虹站和油塘站，除觀塘站外，其他中途站只供下車。至下午3時許，觀塘綫列車服務逐步回復正常，接駁巴士則行走至下午3時40分。