長者社區券恒常化 擴大適用範圍

【本報訊】本港人口老化日益嚴重，政府自2013年推出「長者社區照顧服務券試驗計劃」後，被申訴署發現社區券名額不足，且運作繁複。政府終在昨日公布，將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恒常化，並改名為「長者社區照顧服務券計劃」（社區券計劃），並推出多項新措施。受惠人數由現時8,000人增至2023至2024年度的一萬人，以及2025至2026年度的1.2萬人，以回應社區照顧服務殷切需求。

可租借輔助科技產品 社區券的新措施包括適用範圍擴展至輔助科技產品租借服務，以提升長者的生活質素和減輕照顧者的壓力；社區券持有人可同時向兩個認可服務單位選購服務，增加使用社區券的靈活性。政府亦推出「長者服務券資訊系統」，讓持有人通過系統實時查閱社區券的使用狀況及搜尋認可服務單位，並下載每月服務時間表，以便他們依時接受服務。

社會福利署發言人表示，為貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的安老服務政策方針，社區券計劃以「錢跟人走」的模式，讓合資格長者自行選擇切合個人需要的社區照顧服務。在社區券持有人和政府共同付款的原則下，負擔能力較低的長者可獲得較多政府資助。在今年7月底，共有7,377名長者受惠。

長者可按其需要，選擇最高及最低社區券面值之間的任何面值購買服務組合，而本年度社區券價值的最高及最低面值分別為每月10,260元及4,290元。而共同付款金額共分為6級，長者須支付的金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25% 或40%，政府會負責支付餘額。