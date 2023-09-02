樓市插水遍哀嚎 支持撤辣創新高

內憂外患 逾半數人拒食日漁農產 經濟、樓市低迷，愈來愈多市民認為港府應減少壓抑樓市的「辣招」。有團體昨公布一項調查發現，有25%受訪者認同需「減辣」，較3月同類調查上升5個百分點，比例創新高。而認為需維持現有措施及「加辣」的則減少。另外，調查又指近60%市民稱會減少食用日本漁農產品，過半人支持港府禁日本10個都縣水產品進口。

港府為壓抑樓市，於2010年起陸續推出「辣招」，包括額外印花稅、雙倍印花稅及買家印花稅，短期內轉售住宅物業、購買多間物業或非本港永久居民及公司購買單位，均需繳付較高的印花稅，以打擊投機炒賣。不過隨着樓價下跌，社會有聲音要求「撤辣」，以免窒礙樓市發展。

學者倡向港人優先放寬 香港研究協會就多項社會民生議題，於8月22至30日期間訪問1,064名市民。問及對政府壓抑樓市的「辣招」措施的看法，當中有27%受訪者認為應該「保持不變」，比例較3月份調查跌3個百分點，而認為需削辣的則上升5個百分點，達25%。另有25%的人稱要「加辣」。協會指出，認為應減辣的比例創調查以來新高，相信與近期樓市出現走弱的迹象有關。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，現時樓市「一潭死水」，有機會跌回去年的低位，波及大眾的物業價值，影響財富，致愈來愈多人支持減辣。但李認為，現時樓價仍然較高，因此建議先放寬本地人買賣、轉賣物業的印花稅，而針對海外人士的印花稅可保留，但整體而言，港府需全盤考慮調整印花稅，設更多階級，令買平樓的普羅大眾可交較少稅，令其更能負擔買樓成本。

僅四成人對夜市感興趣 另外，就着日本排放核污水的看法，有58%的受訪者稱會減少食用日本漁農產品；另有32%的人說會如常進食，反映市民普遍對日本漁農產品的安全性存有戒心。至於港府禁止進口日本東京、福島等10個指定都縣的水產品，包括海鹽、海藻等，有54%的受訪者表示「支持」，但亦有33%人不支持禁令。協會負責人促請港府，訂立長遠有效的監察機制，把關進口食品的核輻射風險，確保食品安全，保障市民健康。

另外，港府近期提倡發展夜市，有42%市民表示，有興趣前往該些夜市消遣，但亦有36%人無意前往，另有22%人稱「不知道/很難說」及「無意見」，意見較分歧。選址方面，有38%受訪者認為應該活化現有夜市，例如廟街、女人街等，亦有29%人認為應在新地方發展夜市，反映市民對發展夜市的選址未形成主流意見。

協會呼籲港府，積極與社會各界探索不同激活香港夜經濟的方案，帶動本港經濟多元發展，同時為社會氣氛帶來正面影響，提升香港繁華活力之都的形象。

至於大眾對物價的看法，有47%受訪者預計未來3個月物價會上升，較上次調查下跌7個百分點；相信會維持穩定的佔29%，較上次升6個百分點；另有6%市民認為物價會下跌。團體認為，顯示市民的通脹預期顯著下降，相信與近期香港通脹率走低有關。