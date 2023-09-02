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六合彩攪珠順延至明日
六合彩攪珠延期。
【本報訊】香港馬會獎券有限公司昨日宣布，由於颱風關係，馬會場外投注站及電話投注暫停，而原定今日（2日）星期六舉行的六合彩攪珠將順延至明日星期日舉行，已購買的彩票仍然有效。
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