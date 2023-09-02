雙眼壁會合併 風力變幻莫測

【本報訊】對於坊間將蘇拉與1962年襲港的颱風溫黛比較，天文台前助理台長梁榮武指出，當年溫黛引起的風速驚人，60分鐘平均風速達133公里，而今本港市區高樓大廈林立，有助減低風速，他相信蘇拉風力打破當年紀錄的機會較小，但在離岸和山頂等地方仍然會有很大威力。

專家料蘇拉風力不及溫黛 超強颱風蘇拉呈現雙眼壁結構，梁榮武表示，颱風風眼周邊稱為眼壁，眼壁有很強的上升氣流，產生強風力，颱風的最高風速一般是在眼壁量度。由於颱風四周有不同氣流活動，有可能產生雙眼壁，但只屬過渡性，兩個眼壁最終會合併成新的眼壁，而風力在眼壁交替時會有上落變化。

梁榮武指出，蘇拉的眼壁只得幾十公里，在最接近本港時，在天文台以南約50公里內掠過，風眼仍然有機會經過本港，到時天氣可能更加惡劣。不過他強調，蘇拉結構緊密，如果路徑稍微偏移，天氣發展都會出現很大變數，呼籲市民留意天文台的最新資訊。

他又說，今次可說是有史以來首次這麼早預警會發出八號烈風信號，反映蘇拉對香港的威脅。今次算是稍為好彩，因為蘇拉最接近香港的時間，並非最大潮。

梁榮武