全日取消460航班 滯留機場旅客呻慘

斥航空公司安排混亂 酒店亦爆滿 超強颱風蘇拉，令本港航空交通大受影響。機場管理局客運大樓運作總經理楊達榮表示，全日取消約460班航班，有300多名旅客滯留在機場禁區或禁區外，下午已向旅客派發水及餅乾等物資，晚上亦再次派發。基於颱風情況的不穩定性，機場緊急應變中心與各航班公司正制訂復航計劃，會在今天情況許可下有秩序逐步地恢復運作。機場人員會在9號或10號颱風信號生效期間繼續緊守崗位，確保機場設施在今天復航時能夠應付復航需要，呼籲旅客查詢最新航班資訊才前來機場。不過，昨日有滯留機場的旅客批評航空公司安排混亂，未能上機同時遇上機場酒店爆滿，感到身心俱疲。

機管局呼籲旅客前往機場前，先向航空公司查詢最新的航班資料或瀏覽香港國際機場網站或手機應用程式。機場緊急應變中心已啟動，協調各單位制訂最高級別的應變措施，機場早已嚴陣以待，周五已總動員，做防風準備。機場餐廳、便利店亦會延長服務時間，維持食物供應。

倡乘客出發前查閱最新狀況 大灣區航空有限公司地面服務總經理伍華超說，由於受超強颱風蘇拉的影響，大灣區航空昨日下午的航班及今日所有航班，均需要取消或延遲，有關安排乃基於天氣情況及飛行安全方面的考慮。為盡量減低對乘客造成的不便，會為所有受影響的乘客作出特別的更改機票安排，乘客可以於原定出發日期7日內免費更改機票，而機票適用於90日內出發的旅程。

大灣區航空會繼續密切留意天氣情況，以評估對航班可能造成的影響，並會透過傳媒及公司網頁，發放最新的航班訊息。大灣區航空建議乘客在出發前往機場之前，於機場網頁或公司網頁，查閱最新的航班狀況。

國泰航空表示，除了前往紐約的CX840航班，以及前往泗水的CX779航班外，昨日下午2時至今日上午10時的航班全部取消。香港航空在昨日下午3時至今早11時半，大部分航班取消或延誤，其中昨日有25班航班取消，今日暫時有11班取消。香港快運昨今兩日共取消70個航班。

昨日航空公司登記櫃台前有大批旅客排隊等候辦理登機手續，有人因航班取消或延誤而滯留，批評航空公司安排混亂，職員指示不清晰，令其排錯隊伍，錯失候補機位。有旅客指機場附近酒店已爆滿，全日只能在機場等候，形容身心俱疲。