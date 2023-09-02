大澳水位高4米 百長者或撤離

【本報訊】超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台表示，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位會急速上升，部分地區可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年「山竹」襲港時相若。大澳地區人士估計，今次颱風大潮最高水位可達4米，由於區內有不少長者居住，逾百人列入撤離清單。

可浸至成年人大腿位置 颱風吹襲期間，大澳都會出現嚴重水浸。大澳鄉事委員會主席、離島區議員何紹基表示，據颱風「天鴿」及「山竹」吹襲的經驗，大潮會升至3.5至3.8米，可以浸到身高1.75米成年人的大腿位置。他預計受極端天氣等因素的影響下，今次颱風蘇拉來襲，大潮最高可能會升至4米。

民政事務總署已成立統籌防風控制中心，並已聯絡所有有關緊急救援部隊，包括消防處、民安隊、渠務署，以及地區團體等，協助疏散低窪地區的居民，防止出現人命及財物損傷。

何又指出，大澳地區有數千名長者居住，當中90歲或以上長者逾百，有不少人是住在低窪地區或棚屋，已有約120至130多人列於撤離清單，已安排約10名行動不便的長者入住庇護中心。一旦颱風逼近，其餘撤離清單上的居民便會接到電話，提醒他們緊急疏散至庇護中心。

以往曾有居於棚屋的長者因水浸而走到二樓避難，隨時可能發生意外，所以各部門特別關注長者及居住在低窪地區居民的疏散工作。