水浸黑點鯉魚門 堆放沙包防倒灌

【本報訊】超強颱風「蘇拉」逼近本港時，受風暴潮影響，海水高度上升，位於水浸黑點的鯉魚門，居民亦已預早做好防風防浸措施，當局同時在鯉魚門海傍道堆放大量沙包，以防海水倒灌淹浸更多地方。有食肆則把雪櫃等電器墊高，防止被海水浸壞造成嚴重損失，此外又安裝木板水閘，阻擋海水沖入店內。

村民憂浸壞家具電器 昨日早上10時起，鯉魚門三家村被海水淹浸，街道水深至腳眼位置，不少村民均擔心財物被浸毀。有村民張小姐表示，她兩年前搬到上址居住，多次經歷住所被海水淹浸。她指當局在昨日早上派員以水泵抽水，可惜水泵出現故障未能運作，稍後當局安排另一部泵機到場繼續抽走海水。張坦言，最憂心海水倒灌入屋，導致全屋家具被浸壞而損失慘重。

有茶餐廳東主李小姐表示，海水水位在昨日凌晨起不斷上升，至清晨6時許上漲至約2.5米，到上午10時許更上漲至3米，海水開始湧入其餐廳內。李因擔心店舖被海水倒灌淹浸，因此徹夜難眠。另外，她觀察海面時，發現有魚跳出水面，估計稍後風勢及海浪會非常急勁。另有地舖負責人指出，當局早已向村民派發沙包堵塞門口，防止住所水浸，他亦為風暴來臨做好安全措施，穿着水靴及戴上單車頭盔防風。