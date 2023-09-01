激濁揚清：前門訪華 後門使詐

英國外相祁湛明日前對中國開展正式訪問，在北京人民大會堂與中國國家副主席韓正會面。就在中英關係看似重現曙光之際，英國國會下議院外交事務委員會發布報告，首度在官方文件上稱台灣是「獨立國家」。人們常說英國人虛偽、狡猾、愛埋地雷，這是不是又一次的表面傾談、背後使詐呢？

英國曾發表報告，把中國列為「人權狀況惡化國家」，更指新疆、西藏和香港存在嚴重人權問題，中英關係早陷冰點。虧祁湛明前門訪京，大講兩國定期舉行面對面會談可避免誤解，又謂解決所有國家在雙邊關係中面臨的挑戰和意見分歧也很重要；英國卻有政棍不分輕重，以極盡小學雞的方式為台獨分子打雞血，若說兩者純粹是時間上的巧合，3歲小孩也不會相信。

英國政棍不會不知台灣問題是北京的紅線，挖空心思在官方文件上稱台灣是「獨立國家」，無非想自我催眠及讓外界接收一個信號：雖則英國5年來首次有外相訪華，看似是倫敦政府亟欲修補對華關係，但實際上仍會借助台灣，甚至香港、新疆等議題來對北京政府搞搞震，藉此宣示自己並沒有「叩頭」，為掩耳盜鈴賦予新的例子。

上述委員會主席凱恩斯稱，國會報告首次作出如此表態，因為他們承認中國大陸的立場，但在委員會而言並不接受，祁湛明必須堅定及公開地支持台灣，表明將維護台灣的自決權。按照她的說法，那麼其他國家倘有政客搬出「維護蘇格蘭、北愛爾蘭的自決權」來說事，要求他們的外長到訪英格蘭時必須堅定及公開地支持蘇格蘭獨立，甚至直接視之為已正式脫離英國；又將北愛爾蘭當成已如願與愛爾蘭合併，請問倫敦政府是否也會無任歡迎各國政客胡言亂語，扭盡六壬祭出官方文件搶fo呃like？