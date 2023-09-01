橫眉冷看：中國技術吐氣揚眉

日前，美國商務部長雷蒙多來華訪問，有人打趣地說，她是為宣傳最新推出的華為手機而來。有她在，華為第一款具5G效能的手機，於上市首天即告賣光，如今再想要貨，要麼排隊等候，要麼就只能多付一、兩千元人民幣，求現有的機主轉售給你。

在2020年之前，中國製華為手機的銷量已攀升至全球第二位，眼看就要超越南韓三星，進身冠軍席位。以美國為首的西方集團，就是見不得中國好，故在3年前，便開始針對華為公司，推出一波又一波的制裁措施。很多人擔心，華為會從此一蹶不振。

幸而經過3年磨劍，華為終於王者回歸。美西方國家一度以為，只要斷供高端晶片，中國廠商就不可能生產出5G手機，但華為告訴世人，事實並非如此，該公司剛推出的手機，已成功裝上5G晶片，或者最低限度，透過自行研發的技術，讓手機的傳送速度達到了5G水平。人們常說「有片有真相」，不少用家購入華為新手機，馬上開封測試，發覺所有效能皆與市面最先進的5G手機無異。據說，華為原本打算在9月12日才發布新手機，突然提前到8月29日，是要為雷蒙多送上賀禮，特意告訴她，也告訴美國人，華為是打不死的，中國人更加是打不死的。熱愛國家也熱愛國貨的人不少，仗着雷蒙多的間接宣傳，華為新手機一下子便給搶光了。

華為正是今日中國的縮影，該公司能夠浴火重生，代表中國也是一隻不死的鳳凰。有傳言說，美國曾開出條件，只要中國放棄研發5G技術，華盛頓立即解除科技制裁令。我希望這只是謠傳，否則華為今番亮劍，你叫雷蒙多的一張老臉，往哪兒擱去？