政情：撞正打風 議員內地考察急告終

北上探討跨境安老

議員陳沛良係今次訪問團嘅成員之一，佢話趁住行程第二日，上晝去到廣州市參觀公私營協作嘅養老項目，當中嘅公寓為長者提供24小時醫護服務，又有專職社工根據長者嘅興趣及身體情況，設計各種社交文娛活動，豐富長者生活。隨後就前往佛山參觀全廣東省最大嘅公益性養老院，內裏不但設有提供專業康復護理同訓練嘅特種護理中心，亦有記憶照護同安寧療護等服務。