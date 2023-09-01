政情：撞正打風 議員內地考察急告終
立法會福利事務委員會就跨境養老嘅議題，前日北上進行職務訪問，考察內地城市嘅安老服務，同探訪長居內地嘅退休港人。然而原定為期3日嘅行程，就因超強颱風「蘇拉」逼近嘅關係，喺尋日朝早完成廣州同佛山嘅考察後，提前返港。
北上探討跨境安老
議員陳沛良係今次訪問團嘅成員之一，佢話趁住行程第二日，上晝去到廣州市參觀公私營協作嘅養老項目，當中嘅公寓為長者提供24小時醫護服務，又有專職社工根據長者嘅興趣及身體情況，設計各種社交文娛活動，豐富長者生活。隨後就前往佛山參觀全廣東省最大嘅公益性養老院，內裏不但設有提供專業康復護理同訓練嘅特種護理中心，亦有記憶照護同安寧療護等服務。
儘管訪問要提早結束，但陳沛良話今次考察令佢了解到內地喺養老安老、康復服務同社會福利等領域嘅營運及建設，當中都有唔少經驗值得香港參考。而作為訪問團團長嘅議員鄧家彪，就話同當地政府代表及服務提供者會面交流，有助同內地協作跨境養老，為相關服務擴容增量，增加香港長者嘅退休生活選項。
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