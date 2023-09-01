政情：睇小朋友魔術表演 吳傑莊話當年

到屋邨進行家訪，係議員地區工作之一。議員吳傑莊（Johnny）前日去到葵涌邨進行家訪活動，當中有住戶嘅小朋友歡迎佢嘅到臨，即場表演魔術，Johnny讚嘆對方嘅才華之餘，又憶起自己童年時，都有探究魔術背後原理嘅衝動。

Johnny話向佢展示魔術嘅小朋友即將升讀3年級，早前趁暑假參加同魔術有關嘅興趣班，依家用啤牌玩魔術嘅技巧都算唔錯，同專業級比較當然仲有一段距離，但至少動作上睇唔出破綻。Johnny話想起自己小時候，見到魔術師利用一頂黑色高帽，竟然可變出花球甚至活生生嘅兔仔，真係不可思議！充滿好奇心嘅Johnny當時有意一探究竟，惟欠缺拜師學藝嘅機會，後來自行上網尋找答案，冀拆解各種魔術背後嘅原理，發覺大型魔術即使唔係咁輕易破解，但小魔術背後總要借助道具，畢竟無氈無扇、神仙難變啊！

不忘正事 幫居民調校水箱 雖然小朋友具有玩魔術嘅天分，但都不能解決屋企嘅水喉問題。Johnny話今次屋邨家訪，聽聞唔少住戶抱怨，指房屋署嘅維修效率大不如前，譬如過去一個月以內嘅維修進度，依家可能幾個月都未能解決，而Johnny今次就遇到另一個住戶，被洗手間沖水量太大嘅問題困擾咗好耐，於是佢就嘗試幫手調校水箱。Johnny話會持續跟進呢啲個案，確保相關問題得到妥善處理。