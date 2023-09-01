政情：名人御醫魔術手治痛症 麥永棋享譽全城
秉持整體觀念嘅中醫治療，針對個別部位嘅痛症亦相當奏效。有「名人御醫」之稱嘅註冊中醫師麥永棋，鑽研推拿及穴位治病，尤其擅長扭傷同拉傷，又精研內科、食療、整脊推拿術、養生氣功，過往有唔少政商界名人、藝人及運動員，因各種不同嘅傷患向麥醫師求醫，結果都感到滿意，難怪麥醫師又有「推拿魔術手」嘅綽號。
日本雜誌選為本港第一「神之手」
麥醫師家學淵源，11歲起就隨經營醫館嘅叔叔學習中醫採藥、製藥及推拿，後來獲菁華中醫學院頒發全科畢業文憑及臨床實習證書。佢自1991年行醫至今已32年，醫術造詣極深，並於灣仔雙曜堂中醫醫館執業。麥醫師係中醫界嘅大紅人，甚至被日本雜誌選為本港第一嘅「神之手」。
透過「正骨按摩推拿法」，麥醫師治療包括坐骨神經痛、肩周炎、網球手、手腕管綜合症、肩頸痛、腰痛、手腳麻痹、骨刺、膝鈣化及各種無名病症，有口皆碑。佢只需要進行約30至45分鐘嘅簡短療程，已經能達到奇迹般嘅效果。麥醫師仲長期推廣中醫醫療知識，可謂仁心仁術。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：