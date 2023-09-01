政情：名人御醫魔術手治痛症 麥永棋享譽全城

秉持整體觀念嘅中醫治療，針對個別部位嘅痛症亦相當奏效。有「名人御醫」之稱嘅註冊中醫師麥永棋，鑽研推拿及穴位治病，尤其擅長扭傷同拉傷，又精研內科、食療、整脊推拿術、養生氣功，過往有唔少政商界名人、藝人及運動員，因各種不同嘅傷患向麥醫師求醫，結果都感到滿意，難怪麥醫師又有「推拿魔術手」嘅綽號。