9月1日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月01日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
冚街頭聚賭 8邨民被捕
涉案男子被帶走。
【本報訊】沙田區執法人員，於本周三及昨日，展開代號「軌跡」的打擊區內街頭聚賭行動，聯同房屋署人員在區內的街頭聚賭黑點進行巡查。
行動中，人員於頌安邨及顯徑邨一帶，拘捕8名本地男子，年齡介乎53至77歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。另外，房屋署人員亦於聚賭黑點清理大量雜物。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230901-0901_00176_268/冚街頭聚賭--8邨民被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc