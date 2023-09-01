冚街頭聚賭 8邨民被捕

【本報訊】沙田區執法人員，於本周三及昨日，展開代號「軌跡」的打擊區內街頭聚賭行動，聯同房屋署人員在區內的街頭聚賭黑點進行巡查。

行動中，人員於頌安邨及顯徑邨一帶，拘捕8名本地男子，年齡介乎53至77歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。另外，房屋署人員亦於聚賭黑點清理大量雜物。