全港大搜捕破63騙案 涉款8300萬拘79男女

【本報訊】旺角區執法部門於8月21至31日，展開針對詐騙案的執法行動，連日搜查全港多處地點，共拘捕56男23女（16至82歲），並且偵破63宗案件，包括22宗投資騙案、8宗網上購物騙案、8宗網上情緣騙案、7宗電話騙案、7宗求職騙案及11宗其他類型騙案，至於受害人年齡介乎19至86歲，涉款高達8,300萬元。

收薄酬開傀儡戶口

被捕人士分別報稱無業、售貨員、司機及學生等，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」，他們主要是傀儡戶口持有人，受詐騙集團用微薄金錢利誘，協助開設銀行戶口，再把戶口提供予集團收取騙款。行動已瓦解一個盜用信用卡的犯罪集團，大部分被捕人士其後獲准保釋候查，須於九月向執法部門報到。行動中，人員共檢獲7部手機及約6.4萬元現金。