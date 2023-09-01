搗黑幫網賭平台拘42人 洗錢3億

【本報訊】執法部門較早前發現一個由黑幫操控的本地犯罪集團，由2022年3月起營運24小時無間斷運作的網上賭博平台，讓賭客透過網頁或手機應用程式，連結賭博平台進行網上賭博，集團則從中收取一些賭注及抽取佣金，藉此賺取暴利，估計每個月的總投注額超過2,600萬元。而截至今年7月，該集團控制的傀儡戶口估計已清洗近3億元黑錢。

經情報分析後，人員於前日及昨日採取行動，在全港多區搗破集團7個營運中心，以涉嫌「串謀非法收受賭注」及「串謀洗黑錢」，拘捕21男21女（18至60歲），包括集團主腦、骨幹及傀儡銀行戶口持有人，同時檢獲69部電腦、240部手機和兩部可以快速發出大量短訊的「貓池」電話卡數據機。

初步調查顯示，涉案集團會透過不同社交平台、短訊及手機通訊程式，主動宣傳賭博平台，亦會利用佣金去鼓勵一些已登記的賭客，邀請他們的朋友註冊賭博。賭客可以透過轉數快或加密貨幣充值點數，再利用點數進行多種賭博，例如下注賭博體育比賽的勝負，遊玩帶賭博成分的老虎機、打魚機，另有賭場常見的百家樂、廿一點等，而賭客亦可把點數兌換回現金或加密貨幣。

伺服器設海外避查 執法人員指出，該集團內部有明確分工，主腦會聘請人員負責管理平台、客戶服務、兌換點數及處理犯罪得益等不同崗位。另外，集團在海外設置賭博平台的伺服器避查，並於本港設置至少7個營運據點，每個據點均有其獨特功能，例如提供技術支援、核對點數兌換等，架構組織嚴密。所有被捕人士已被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。