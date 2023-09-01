混急凍雞腳掩飾 檢可卡因值2.3億

巴西海運到港 收貨公司董事落網 毒販利用食物掩藏毒品屬慣常伎倆，海關於上周四檢查一個由巴西來港的海路貨櫃，察覺該批報稱為急凍雞腳的貨物有可疑，最後經高科技儀器協助，從其中小部分貨物揪出總值約2.3億元的懷疑可卡因，繼而拘捕一名收貨公司男董事，成為今年破獲最大宗的海路販毒案。據了解，被捕人士懷疑協助購買涉案貨物，並且申辦進出口許可證等文件，他將被落案起訴「企圖販運危險藥物」罪。

海關港口及海域科於上周四按照風險管理原則，查驗一票從巴西經海路來港、報稱載有1,800箱急凍雞腳的貨櫃。根據貨物資料，寄貨人是一間位於巴西的物流運輸公司，業務與貨物性質不符；收貨人則是本地貿易公司，不過報稱的地址和商業登記資料並不脗合；同時，南美洲地區是其中一個毒品的主要來源地，過去曾破獲多宗類似的食品運毒案，種種情況均惹人起疑。關員打開該個40呎貨櫃，卸載全部急凍雞腳逐一檢查，最後經由X光影像，揭發放在貨櫃中間位置的63箱急凍雞腳內藏不尋常的長方形物體。

報稱地址不符商業登記 關員進一步開箱查看，發現各箱均混雜兩塊顏色不一、以數層不同顏色物料包裝的可疑物品，經過拉曼光譜儀及快速毒品測試後，懷疑屬可卡因，全部毒品總重量達302公斤，估計市值2.3億元。海關毒品調查科接手跟進，隨即鎖定一名35歲本地男子，至本周二把其拘捕。被捕人士將被控以一項「企圖販運危險藥物」罪。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

初步調查顯示，涉案收貨公司是從事本地銷售海產業務，由2019年開始運作，但文件報稱的地址已沒有該間公司，至於被捕男子報稱任職運輸司機，屬相關公司唯一董事，就上述貨物所需要的文件，例如食環署發出的肉類及家禽進出口許可證等，均與他有關。而在調查過程中，有人曾經承認較早前把約70萬元現金存入一個巴西戶口，協助收貨公司購買涉案貨物。海關懷疑，販毒集團有份安排在香港運輸該批貨物，以及後續的物流流程。

毒品只佔正常貨物3.5% 調查人員指出，不法分子試圖利用大量正常貨物掩飾毒品，以本案而言，藏毒雞腳只佔全部雞腳的3.5%，而且被收藏於貨櫃中間位置，估計用意是增加海關檢查難度，以及方便毒販拆櫃及轉移毒品時，能夠加快散貨速度，現階段相信毒品是供應本地市場，但不排除有小部分會轉口至其他國家或地區。由於案件涉及的毒品數量龐大，海關將循多角度展開偵查，包括採取財富調查，了解相關人士和公司的銀行帳目往來；相關文件的簽署亦會送往政府化驗所作筆迹鑑定。

人員又指，案中販毒手法並非首見，海關在過去兩年分別偵破過兩宗同類案件，案中牽涉的毒品數量與今次相若。而以今年1至8月與去年同期相比，海關檢獲的海洛英、大麻、氯胺酮、可卡因及冰毒的數量全面上升，其中以海洛英升幅最高，激增3.3倍，至於可卡因的檢獲量亦有所倍增。海關會繼續與海外執法機構作情報交流，從源頭堵截毒品流入本港。