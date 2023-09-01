觀塘劏房掃黃 內地流鶯落網

【本報訊】觀塘區執法部門，昨日在康寧道一帶展開代號「雷霆2023」的掃黃行動，期間於康寧道一劏房單位，拘捕一名持雙程證的37歲內地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，並在單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等。