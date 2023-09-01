將軍澳狂徒 3句鐘7宗縱火

【本報訊】將軍澳發生連環縱火案！昨日凌晨3時許，將軍澳海濱長廊跑步徑一工地冒出火光，相隔約4分鐘後，有市民報案指現場附近有垃圾桶起火。消防接報趕至，發現工地內一個屬於康文署的臨時保安辦公室，以及附近數個垃圾箱同時起火，隨即開喉把火勢撲滅。

燒單車帳篷垃圾桶 約10分鐘後，海濱長廊近雍明苑一單車停泊處亦發生火警，停泊上址的14輛單車被焚毀。相隔約一小時後，附近的坑口文曲里公園外單車停泊處，以及銀澳路新寶城對開，亦先後有多輛單車起火焚燒。及至昨日清晨5時13分，寶康路105至107號一工地內亦有帳篷起火。

約14分鐘後，文曲里公園附近又再發現火光，及至清晨5時50分，消防再接報指在灣畔徑一行人隧道內，有一輛木頭車起火。由於區內在短時間接連發生7宗火警，消防員均疲於奔命四出撲救，另因各宗火警發生時間及地點接近，消防員經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂交予執法部門列作「縱火」跟進。人員經初步調查後，正追緝一名年約20至30歲男子，他案發時身穿深色上衣及深色褲。