休息受擾掟死鴿 清潔女工判感化

【本報訊】在將軍澳厚德邨工作的女清潔工，聲稱休息期間受野鴿騷擾，憤然捉起野鴿擲地兩次，野鴿當場斃命。她早前承認殘酷對待動物罪，昨日在觀塘裁判法院判刑。裁判官考慮被告健康欠佳，認為不宜判社會服務令，綜觀本案案情、被告認罪，以及求情陳詞，決定接納報告建議，判被告接受為期12個月感化令。

健康欠佳 官指不宜社服 68歲被告司徒銀劍，被控於2023年6月15日於厚德邨德澤樓外殘酷地惡待或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致一隻鴿子受到不必要的痛苦，即捉住鴿子兩邊翅膀猛力地擲下地，令到鴿子死亡。

案情指，2023年6月15日上午近11時，將軍澳厚德邨居民散步時，看見被告捉住野鴿兩邊翅膀，用力掟落地兩次，野鴿受傷流血，動也不動，遂報案處理。愛護動物協會人員到場了解，證實野鴿傷重死亡。執法人員展開調查，未幾在附近截獲被告。被告警誡下指，休息期間受野鴿騷擾，衝動下襲擊野鴿。案件編號：KTCC 1494/2023