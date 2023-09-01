公廁笠頭非禮夜歸女 男侍應判監16個月

【本報訊】 一名男子聲稱因壓力大，「諗唔開」兼鬼迷心竅，去年深宵尾隨獨歸妙齡女，趁對方剛在公廁如廁完畢，用風褸笠頭用手箍頸再推她入廁格，女事主掙扎尖叫，更一度呼吸困難。涉案男子昨在荃灣法院（暫代區院）承認非法禁錮及襲擊致造成身體傷害罪，求情稱他患甲狀腺功能亢奮症，事發時無食藥數周，影響情緒。法官指，被告箍頸或令事主窒息甚至死亡，事主求救無門，恐懼無助可想而知，心理影響必難以磨滅，判被告就兩罪入獄16個月。

稱患亢奮症無食藥影響情緒 32歲被告葉紹陶，在一間酒店任職侍應。案情指，2022年5月28日凌晨1時許，被告和23歲女事主Ｘ先後登上N796巴士，兩人在調景嶺公共交通交匯處落車。Ｘ步行回家，沒留意被告尾隨。

期間Ｘ進入交匯處如廁，如廁後她打開廁格門擬離開。戴口罩的被告突然出現，距她一步之遙。被告一言不發，把風褸套住了Ｘ的頭，用手握她的頸，再推她入廁格，關上門。

Ｘ不斷掙扎、尖叫，惟被告沒有鬆手，期間Ｘ轉身背向被告，被告遂從後箍頸，未幾Ｘ不支倒地，被告亦跟着跌落地。Ｘ說「你要咩我都畀你」，被告起初沒回應，後來才說「你唔出聲就得」，Ｘ用手勢示意「OK」。之後，Ｘ繼續反抗，最後被告說「我唔玩啦」，指示Ｘ離開。整個過程歷時約10分鐘。

被告在同年6月8日被捕，警誡下說「我嗰時真係好大壓力，想搵人發洩，咁廁所得呢個女仔，所以我先至用外套笠住佢同用手箍佢，事後我都好後悔」。被告又說，他當時見事主呼吸困難，突然清醒便鬆手。被告坦言，他犯案沒有特別目的，感覺到自己當時「最近好諗唔開」、「鬼迷心竅」、「好似見到一千零一個人入咗去，打佢一鑊」。案件編號：DCCC 886/2022