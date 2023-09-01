涉姦18歲女 海關關員脫罪

【本報訊】年輕海關關員被指與初次見面的18歲少女在派對房間耍樂時，趁對方喝醉到梯間吸煙時，肆意撫摸其胸部。其後該關員更疑把少女帶到另一房間的廁所內，再涉強姦對方。該關員早前否認一項強姦罪，經審訊後，由4男3女組成的高院陪審團於昨日經退庭商議約4小時後，以5比2大比數裁定被告罪名不成立。辯方申請訟費，並獲法官批准。

初次見面約派對房耍樂 25歲被告何澤權，被控於2021年10月7日，在屯門友德工業大廈4樓近5號室廁所內，強姦當時18歲的事主Ｘ。據控方案情指，Ｘ於2021年10月初，透過交友程式認識了一名黎姓男子，雙方其後相約同年10月6日到案發地點的派對房耍樂，黎稱其兩名男友人亦會到場，當中包括被告。當晚11時，4人先後到該派對房的35號房耍樂，當中眾人亦有喝酒。翌日凌晨4時許，Ｘ有醉意向3人稱去洗手間，並到梯間吸煙。

控方指被告其後到梯間坐在Ｘ身旁，並把Ｘ的頭靠在他肩膀。被告隔着上衣摸Ｘ左胸，Ｘ試圖避開但不成功。被告及後伸手進Ｘ上衣內，摸她胸及吻她嘴。逗留約半小時後，被告稱帶Ｘ回去卻帶她到涉事的廁所，解開她上衣衫鈕及胸圍，並舔她胸部，更褪下她內褲，先用手指插其陰道，再戴上安全套強行與她性交。Ｘ圖推開被告不果，被告及後又捉住她的手要她替其手淫，Ｘ因緊握拳頭故未能成功。至當日早上6時半，Ｘ想離開派對房，遭被告及黎阻撓，Ｘ遂致電胞姊男友要對方前來帶她離開。被告最終被捕，警誡下稱：「條女係自願㗎！」案件編號：HCCC 71/2022