涉非禮危駕傷人 警司捲7罪 明年審

時任沙頭角分區指揮官 已被停職 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同一名女子，及涉嫌在不足一個月後危險駕駛，並襲擊一名女子及兩名男子。他因此被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等7項罪名，案件昨區域法院提訊。法官按控辯雙方要求，將案件定於明年8月12日開審，預計審訊12天，並於明年6月18日作審前覆核。據庭上透露，控方現有30名證人，被告亦有兩份合共94分鐘的錄影會面紀錄，且有約長80分鐘的閉路電視片段。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，控方今就首3項控罪的事主及其家人向法官申請匿名令並獲批准。

控方將傳召30證人 據辯方庭上指雖然現時共有30名控方證人，但非全部均需出庭作供。辯方證人方面，被告屆時可能會作供。控方則稱30名證人當中有7名街外證人，並有13名警方證人，其餘證人為閉路電視片段的提供者及負責證物的警員等。

被控殘廁3狎女子 被告被控的3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子Ｘ。他涉及的另一宗事件，則被控危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪4項控罪。有關控罪指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場內危險駕駛，襲擊女子Ｘ致造成她身體受傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體受嚴重傷害、及襲擊男子賴文顯。

被告在候訊期間續准以5,000元現金保釋，另遵守一系列擔保條件，包括不得離開香港，交出所有旅遊證件，不得直接或間接干擾控方證人，及每星期到警署報到一次。據悉，案發時被告是在休班時間，他在事後已被暫時停職。案件編號：DCCC 137/2023