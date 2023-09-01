醫健：職場健康：校務工作忙 注意正確提舉和搬運

九月迎來開學日，學校老師和校工們相信已忙得不可開交，但工作安全和健康亦絕對不容忽視。

盡量使用手推車協助 日常校務工作經常涉及提舉和搬運工作，若沒有注意工作姿勢容易導致腰背受傷。一些正確提舉和搬運姿勢，例如「將身體盡量靠近搬運的物件」、「保持腰背平直」、「不可彎腰扭腰」、「用大腿肌肉發力提舉物件」，可能都是大家耳熟能詳的安全要點，但請大家就算工作再「忙」都勿「忘」安全！然而，除了採用正確工作姿勢外，員工亦應衡量個人能力及身體狀況，搬運時應量力而為，盡量使用手推車協助，需要時找他人協助，以多人合力和協調的方式搬運。

要進一步減低受傷的機會，便應考慮工作環境特性，採用妥善的搬運方法。除了應考慮貨物的重量、形狀及大小外，亦需留意環境限制，例如空間會否過於狹窄、地面會否傾斜、凹凸不平或濕滑等，增加發生意外的風險。

學校更可透過多方面的改善方案預防意外發生，例如重新設計工序，改善操作流程，縮短搬運物件的距離及減少存取次數、把大包的物件分拆成小包來減輕貨物重量，亦可改善場地整理確保有足夠的空間讓員工可以正確的姿勢工作。

職業安全健康局

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