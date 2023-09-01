港深簽合作意向 推動兩地建設

【本報訊】發展局與深圳市前海深港現代服務業合作區管理局簽署合作意向書，進一步推動兩地建築及工程界企業和專業人士交流合作，促進粵港澳大灣區高質量建設。意向書由發展局常任秘書長（工務）劉俊傑與前海管理局副局長謝暉暉簽署。

劉俊傑在簽署儀式上表示，香港和前海是推動大灣區發展的核心引擎，於不同領域保持緊密合作，共同打造大灣區成為國際知名灣區。

香港建築及工程界企業和專業人士可以透過簡單的備案制度，取得內地相應資格，在前海提供服務。今年初，前海推出建築項目，由香港的建築師事務所和工料測量顧問公司投得顧問服務合約，見證備案制度實踐。

冀實踐人員交流常態化 合作意向書鼓勵推動前海建立項目資料庫，協助本港企業更能掌握在前海合作區發展的最新資訊，並推動建立常態化的兩地互派人員交流機制，助力前海建立一套與國際接軌的建設管理制度。發展局將繼續與前海管理局保持緊密溝通，期望香港企業和專業人士在前海有更廣發展機遇。