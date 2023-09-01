促進組裝合成發展 港大建築署合作

【本報訊】近年政府大力推動組裝合成建築法（MiC），以助加快樓宇建造發展。香港大學土木工程系模塊化組合建造實驗室（MiCLab）及建造及基建創新研究中心（CICID）舉辦有關MiC政策論壇，而實驗室更與建築署簽署了關於組合建造研發合作的合作備忘錄。模塊化組合建造實驗室主任潘巍又介紹了由發展局資助的組合建造安全吊裝研究，標誌着該研究啟動。

目標加強大灣區供應鏈 MiCLab與CICID舉辦「提升大灣區組裝合成建築法供應鏈以推動香港發展：初步政策路線及指導方針」策略性公共政策論壇，匯聚來自政府、業界和學術界的專家學者，分享最新的政策、研究結果和實踐經驗，以提升MiC供應鏈。

潘巍表示，香港各類型公共及私營建築對MiC的需求顯著增加，但MiC供應鏈仍處於發展階段，面臨各種技術和管理挑戰。他希望策略性公共政策研究項目可以通過建立良好的營商環境、政策路線及指導方針，加強建設大灣區MiC供應鏈，以提升建造業生產效率、控制建造成本、加強建築品質、保障施工安全和環保，從而推動香港發展。