今收回粉嶺高球場 借地辦賽事有商量

政府收回32公頃用地的粉嶺高爾夫球場，交由康樂及文化事務署管理。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示尊重政府收回高球場的決定，亦高興政府支持體育活動，借出場地給球會舉辦賽事，會和政府保持密切溝通和合作，確保順暢交接球場，迎接未來緊接的賽事。

郭永亮指出，香港高爾夫球公開賽將於粉嶺高球場舉辦，賽事由11月9日至12日進行，署方會在9月11日將球場「舊場」1至8號洞借給球會舉辦賽事，由會方管理和維護場地，球場會用最佳的狀態迎接賽事，使球手比賽和觀眾欣賞賽事。

公開賽 闊別3年終復辦 郭續稱，賽事於2020年起暫停，事隔3年終於復辦，且賽事首次列為亞洲巡迴賽國際系列其中一站，因而感到鼓舞。他相信會比以往舉辦得更有聲有色，期待來自世界各地和大灣區的球手參與賽事，也希望球迷重回粉嶺高球場欣賞賽事。另外，會方亦正與各巡迴賽單位商討，希望個別賽事會在2024年或以後來港舉辦，亦預計高爾夫球公開賽明年續辦。

對於高等法院批准暫緩執行粉嶺高球場環評程序的命令，郭永亮表示，案件已進入司法程序，不方便評論。他希望市民多關注高爾夫球賽，繼續為運動員打氣，使他們在亞運及公開賽有好的表現。

開放部分設施 與眾同樂 康文署今日收回粉嶺高球場粉錦公路以東的用地，將進行一些整理工作；下午3時將會開放一些設施供市民使用，包括寵物公園、步行徑等。原先計劃有兩個球場可開放讓市民踢波等球類活動，但由於場地破損嚴重，因此會暫時關閉兩個球場，進行維修工作，以便盡快開放給市民使用。

郭永亮