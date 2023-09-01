載客少 故障多 城巴擬拋售5神龍電車

【本報訊】城巴數年前獲政府全額資助下，購入5部「華夏神龍」單層電動巴士，惟投入服務不足3年、加上出車率偏低，城巴正計劃全數拋售。有汽車業界分析「死因」指，該款巴士續航力弱、載客少，且內地製造商已結業，缺乏維修保養支援。

城巴是次出售的5部「華夏神龍」巴士，其中兩輛原由新巴擁有，以展開兩年試驗評估。該5部巴士於2015年出廠，原定2016年9月首航，惟最終延至2017年6月才投入服務，其後出車率一直偏低，並於2020年中起無再投入服務。

續航力低於每日所需 翻查資料，該款巴士問題多多，例如製造商聲稱其續航力可達250公里，惟環保署初步試驗結果顯示續航力僅得110公里，低於一般公共巴士所需的200至300公里的每日行車里數，未能夠應付營運需求。

當局報告亦提及，曾引入同款巴士的「愉景灣交通」對其表現非常不滿，測試兩年內兩部巴士經常故障，僅運作437及304個工作天，使用率僅四至六成，認為難以應付日常營運。

香港汽車會會長李耀培表示，政府早年推出「綠色運輸試驗基金」，資助各巴士營辦商試驗綠色創新運輸技術。有別於現時新科技，「華夏神龍」巴士以磷酸鐵鋰電池驅動，其續航力弱且佔用空間大，導致載客少。他認為政府應吸取經驗，往後試驗引入不同新科技時，亦考慮相關技術是否成熟，避免令人產生浪費公帑之嫌。

城巴回覆指，購入的「華夏神龍」單層電動巴士採用初代電池技術，續航力及電池容量均屬上一代的技術，而去年城巴已引入雙層電能巴士，經測試後新車表現符合預期。