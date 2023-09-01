民政總署：港語學兩活動或涉刑事

【本報訊】成立已10年的推廣粵語組織「港語學」，前主席陳樂行稱早前收到香港國安處通知，指組織辦的徵文比賽一篇作品涉違《港區國安法》，他已將作品下架。民政事務總署接受傳媒查詢時指，港語學有兩項經區議會申辦的活動或涉及刑事罪行，包括涉事的「中西區故事廣東話徵文計劃」，已向相關部門舉報。陳回覆傳媒查詢指感到「驚訝」，稱不知道「原來有另一單」受查。

民政事務總署稱，港語學經區議會「社區參與計劃」申辦活動，共在8個區有16個撥款申請獲批，當中有7項活動完成並已提交活動報告，獲發還117.7萬元開支；6項活動沒按計劃進行或未提交活動報告和相關資料，涉約34.6萬元獲批款額。另有兩項或涉及刑事罪行，涉約17萬元，而事件未查清前，不能發還有關活動的開支。

至於被要求下架的文章小說《我們的時代》，民政事務總署稱，涉事徵文計劃由中西區區議會於2020年5月透過「社區參與計劃」批出撥款兩萬元舉辦，中西區民政事務處於2020年12月至2021年2月底多次與港語學以書信和電郵溝通，指其部分提交的文章涉及粗言穢語、含有爭議性、令人誤會及不安、或影響社區和諧的元素等，港語學有作出小量修改，民政處最終在2021年2月19日再去信港語學，表明若同年3月5日前仍未就有關文章作適當修訂，將不會發還有關活動開支，而民政處亦一直無收到再修訂版本，諮詢律政司意見後，認為該等文章可能構成刑事罪行，故報警。

被問及事件，民政及青年事務局副局長梁宏正昨表示，相關個案已經轉介相關部門跟進，不便評論。至於港語學指被拖欠撥款經費，梁重申無拖欠，指申請方未有遞交齊全的文件及收據，致部分經費無法處理，亦有部分經費須待相關部門調查後才能處理。

前主席稱僅知一案受查 至於身處澳洲的陳稱，國安處僅要求他將涉違國安法的一篇文章下架，不知道「原來有另一單」受查，未能聯想仍有哪項活動涉違法。

陳樂行