擺街站展橫額罪成 曾健成及兩人各罰2500元

【本報訊】民間電台台長曾健成（阿牛）及另外兩人，涉嫌於去年5月在銅鑼灣擺設街站聲援在囚人士，並展示寫有「釋放政治犯」等字句的標語。3人事後各被票控一項「未經准許而在政府土地展示招貼或海報」罪，他們否認控罪受審，昨在東區裁判法院被裁定全部罪成。曾健成自行求情指，本港表達空間愈來愈少，又謂「唔通去山頂擺街站」。裁判官判各人罰款2,500元，另3人須攤分157.4元移除費。

質疑選擇性執法遭反駁 3名被告分別是曾健成、李子華及吳超廣。控罪指3人在2022年5月28日下午5時8分於銅鑼灣渣甸坊近銅鑼灣地鐵站F出口外行人路，在政府土地上展示3張橫額，及兩塊寫有字句的布，但未獲主管當局的書面准許。辯方爭議點包括執法人員選擇性執法，謂「姜濤灣」亦有大量標語和橫額；而且控罪不合相稱性地限制了被告表達意見的自由。

裁判官裁決時指，涉案街站經過精心設置，不是短暫或「快閃」，明顯是有意擺放一段時間。涉及的橫額面積不少，而且用上了枱等物品，形容非小規模。另外，被告在周六下午，於銅鑼灣港鐵站對開繁忙路段擺街站，而街站搶眼及惹人注目，或會引致混亂。裁判官指，執法人員之前幾次已沒有檢控，顯示一定程度的容忍，看不到執法部門選擇性執法或不公平的地方，裁定3人均罪名成立。案件編號：ESS 32492-32494/2022