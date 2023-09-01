長洲91歲翁染類鼻疽

【本報訊】衞生署衞生防護中心表示，過去一星期（8月25日至31日），錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及91歲男子，患有高血壓及高血脂，居於長洲。中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫。

他於6月中開始發燒和咳嗽，向私家醫生求診。他於8月6日因氣促往長洲醫院急症室求診，並獲轉介至律敦治醫院，同日入院。病人情況穩定，血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

今年第9宗 源頭未明 中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得9宗類鼻疽個案。2022年共錄得46宗類鼻疽個案。

類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。