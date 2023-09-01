屯門逾50萬人 僅3間普通科門診

【本報訊】屯門區人口不斷增長，醫療需求亦隨之增加。昨有政黨就區內醫療配套問題發表意見，議員周浩鼎表示，屯門的公營醫療服務明顯不足，該區現時人口已逾50萬，根據政府制訂的《香港規劃標準與準則》，每10萬人口便要設立一個普通科門診診所，但屯門只有3間門診服務。即使屯門將於2025新增一間診所，但仍未符合規劃準則要求，尚欠一間。

倡推牙科醫療券 增街症籌 屯門區議員賴嘉汶指，區內的公營牙科服務長期不足，以仁愛牙科診所每星期只提供一次街症為例，每次最多只提供21個籌號，更出現通宵排隊拿籌號的情況，相比元朗區少20個名額，使長者久久不能改善牙齒健康。賴建議政府，增加屯門區公營牙科服務，並推出牙科醫療券。

其次，政府過往推出「HA GO」的預約系統，使市民預約普通科門診。該政黨屯門支部副主席鍾健峰指，收到不少年長市民反映，電話預約長期不能成功預約，而飽受困擾。鍾建議政府重新整理和改善系統，方便市民透過系統預約公營醫療服務。

該政黨屯門支部副主席曾憲康表示，留意到區內有市民對私營醫療服務有需求，然而，新界西北都沒有私家醫院服務，使居民要離開原區才可使用私家服務，對有需要人士十分不便。他表示政府在規劃社區時，要考慮引入私家醫院服務，以滿足市民對不同類型醫療服務的需要。