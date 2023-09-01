增兩宗猴痘 一人報稱無高風險接觸

【本報訊】本港連日錄得猴痘確診個案。衞生署衞生防護中心公布，昨再錄得多兩宗猴痘感染個案，患者分別為52歲及29歲男子，均沒有外遊紀錄，其中前者報稱在潛伏期內沒有高風險接觸，為首宗報稱無高風險接觸確診者。中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸；本港至今錄得41宗猴痘確診個案。

首宗個案的52歲男病人過往健康良好，他上周四（8月24日）起出現局部皮疹，其後於本周二（8月29日）到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診；另一宗個案涉及有長期病患的29歲男子，本周一（8月28日）開始頭痛和局部皮膚潰瘍，前日到衞生署粉嶺社會衞生科診所求診。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在港有高風險接觸。

潛伏期俱沒外遊紀錄 兩名病人的情況均為穩定，獲安排入住瑪嘉烈醫院。中心初步調查顯示，兩宗個案於潛伏期內均沒有外遊紀錄，暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。