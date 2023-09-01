酒店業擬申輸入二千外勞

【本報訊】各行各業均欠缺人手，業界要求輸入外勞。香港酒店業主聯會指酒店業現時欠缺9,000多名員工，未來將缺1.2萬人；聯會執行總幹事徐英偉昨指業界就「補充勞工優化計劃」提交了2,000個職位空缺申請的意願，勞工處將於下星期一開始接受申請。

徐英偉指出，據調查結果顯示，會員表示會輸入的工種依次為房務員、侍應生、前台接待員、廚師及清潔工，是次業界提交了近2,000個職位空缺申請意願，而勞工處將處理時間由9個月縮短至3個月，預計最快半年至7個月這批輸入的外勞可以「見到樣」。但他表示，現時仍有業界「望定先」，因「啲嘢未睇清楚」，如每個外勞需付培訓費、申請過程太複雜和困難、勞工宿舍問題等。

夜市交通或可租旅巴解決 政府稱希望可搞活夜市，但徐希望政府可以多找業界諮詢，指夜市地點不外乎在維園等地，但有沒有串聯性則是關鍵。旅遊界議員姚柏良透露，旅遊巴業界正商討夜經濟解決夜交通的辦法，指不排除夜間可租借旅遊巴解決。

至於旅客恢復的情況，姚指現正為「健康穩步恢復狀態」，而8月份訪港遊客估計可突破400萬人次，當中內地旅客佔84%。針對啟德郵輪碼頭問題，他則指碼頭並非定位問題，也希望政府盡快交代啟德的隔離設施取向，可「加快腳步」興建整個區，又稱政府雖然有計劃，但「曬太陽曬咗10幾年」。