單車節10‧22舉行 復辦國際1.1級公路賽

【本報訊】由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」將於下月22日舉行，並且是相隔5年後再次舉辦屬國際級賽事的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，來自全球的單車精英將於尖東海旁競賽，沿途欣賞維多利亞港美景。共5,200個名額的「50公里組」及「30公里組」項目的路線繼續覆蓋青馬大橋等的「三橋三隧」，賽事將於下周三（6日）開始接受報名，參加者下月中需參加免費單車技術評核。

復辦的UCI1.1級公路賽將吸引近百名全球專業單車好手爭標，包括超過10支UCI世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊參賽。比賽將繞圈尖沙咀梳士巴利道、麼地道、科學館道及紅磡繞道作賽，踏逾100公里，市民、旅客亦可近距離欣賞賽事。

前歐洲職業單車隊運動員、前香港單車隊成員梁志賢指，UCI1.1級公路賽是單人一級單車賽事，而本港單車節與外國有異，歐洲賽事多處於山區，而本港賽事則處於鬧市「有橋有隧道」，能近距離感受沿途打氣市民的熱情。

名額增至5200個 市民亦可親身於公路上馳騁，單車節繼續設「50公里組」和「30公里組」。前者的路線橫跨6區，途經尖沙咀文化中心等地標，並穿梭「三橋三隧」，包括去年因季候風被迫改道，車手未能搭上的青馬大橋、汀九橋，以及長青隧道等。「30公里組」則會登上昂船洲大橋及途經環球貿易廣場。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，名額數量較去年增加，但因應及後賽事安排，相信不會再加開名額。他又說，已於內地、東南亞招募參賽者，至今反應良好。至於去年賽事受季候風而大改路線，陳稱會與天文台緊密聯繫，密切留意天氣狀況，並及早通知參賽者最新安排。