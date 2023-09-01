訪港客減消費力削 零售市道疫後續弱

7月總銷貨臨時估值330億 本港零售市道持續疲弱，政府統計處昨公布，今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年升16.5%；同期內零售業總銷貨數量按年升14%。業界指踏入9月傳統零售淡季，儘管港人減少外遊，惟訪港旅客減少，料增長仍然放緩。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年7月與2022年7月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%。其次為其他未分類消費品（上升22.7%）；服裝（上升34.3%）；百貨公司貨品（上升25.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升6.0%）；藥物及化妝品（上升45.7%）；汽車及汽車零件（上升10.0%）；家具及固定裝置（上升2.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升44.9%）；書報、文具及禮品（上升43.2%）；中藥（上升45.5%）；以及眼鏡店（上升36.2%）。

燃料銷貨價值跌逾兩成 相反，同期內超級市場貨品的銷貨價值下跌少於0.05%；燃料跌20.3%。而今年首7個月累計，零售業總銷貨價值升20.1%，零售業總銷貨數量則升18.2%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，第二期消費券發放，7月整體生意比去年好，但與2018年相比，仍有一段距離。展望9月零售業淡季，月底雖有中秋節假期，緊接是內地十一長假，但零售市道仍視乎內地訪港旅客人數及港人外遊情況。他又估計，今年全年維持低雙位數升幅，主要是去年基數低，仍未重拾2018年，即疫情前水平。

缺人手難延長營業時間 對於政府研究推動夜經濟，羅振邦表示，零售業面臨人手不足，業界反映缺乏一至兩成人手，沒有條件延長營業時間應付。業界已努力鼓勵港人留港消費，包括提升服務水平、提供具創意及多元化產品等，甚至舉辦活動吸引市民消費，又鼓勵商場周末提供促銷及減價活動，吸引更多人流。

政府表示，零售業總銷貨價值在7月按年繼續明顯上升。未來數月訪港旅遊業復甦應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。