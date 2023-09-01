東涌校巴迎撼雙層巴34傷

疑越線釀禍 司機獲救後被捕 昨日清晨一輛搭載學童的校巴，在前往愉景灣期間，在駛經翔東路懷疑越線，與一輛載客雙層巴士迎頭相撞。校巴繼而失控剷入草叢傾側，捱撞巴士則撼向路旁鐵絲網，校巴六旬司機被困。意外中，校巴司機連同保母和學童、及巴士車長和乘客共34人受傷，均需送院。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕校巴司機，事故原因及經過仍在調查。

昨日清晨7時許，一輛接載英基智新書院學生的校巴，由屯門龍珠島開往愉景灣廣場，當駛至翔東路近小蠔灣對開，校巴突然越過對面線，與一輛開往欣澳的愉景灣雙層巴士迎頭相撞。兩車撼撞後均偏離原本行車線，校巴直剷入路邊草叢，巴士撞向路旁鐵絲網始告停下，兩車車頭俱嚴重損毀，多扇車窗爆裂，校巴姓李（65歲）男司機被困。

兩車共88名乘客獲救離 救援人員接報趕至，救出被困的李男，並把兩車共88名乘客救離車廂。意外中共34人受傷（5至65歲），包括校巴司機、保母及8男11女學童，以及巴士姓劉（25歲）男車長和3男9女乘客，其中校巴司機及車上兩名男童傷勢較嚴重。人員在場替傷者治理及分流，部分傷勢較輕的學童坐在路旁待援，其中有人受驚情緒激動，需由旁人安撫。其後，傷者被分別送往北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及屯門醫院治理。據悉，一名女童在登上救護車後不適暈倒。

雙層巴司機：避都無得避 執法人員一度封鎖現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕姓李男司機，並會循路面環境、司機健康及精神狀態、以及兩車機件狀況等，進一步調查意外經過及原因。消息指，李男有20年駕駛同類車輛經驗，昨日清晨7時開工後第一轉車便發生意外。據涉事巴士司機表示，事發時校巴突然越線，他形容「避都無得避」而捱撞。有巴士乘客張小姐指出，兩車相撞一刻衝擊力頗大，巴士上層有乘客撞傷頭流血，慶幸大家均冷靜應對，她沒有受傷，事後與其餘沒有受傷的巴士乘客，轉乘另一巴士繼續行程。

英基學校表示，一輛前往愉景灣英基智新書院的校車發生事故，需要治療的人已經被送往醫院。學校和英基學校協會的工作人員在現場，為有需要人士提供支援，英基學校協會亦聯繫乘坐校車的學生家長，並直接與校巴營運商協調。