小一入學申請 可經電子平台遞交

【本報訊】為配合「智慧政府」策略，教育局今年起將小一入學申請全面電子化，而今日相關申請表格正開始派發；如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交自行分配學位及統一派位申請，以及查閱相關結果。同時，今天將會發布最新《小學概覽2023》，讓家長掌握本地500多所小學的基本資料。

今發新小學概覽 錄逾500校 教育局發言人昨日表示，所有在2018年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2024年9月入學的「小一入學統籌辦法」。而在「自行分配學位」階段，家長選校將不受學校網限制，可以向任何一所官立或資助小學遞交申請。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於本月21日至29日透過「小一入學電子平台」遞交申請，以及在內查詢申請的詳情。

發言人又指，如家長選擇遞交紙本申請表格，可由今日起，向子女就讀的幼稚園，或前往各區民政事務處及教育局各區域教育服務處和學位分配組，索取相關文件。家長須在明年1月26日或之前透過「小一入學電子平台」或以紙本申請表遞交申請。