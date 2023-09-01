公社科赴內地考察 有校長料將取消一日團

【本報訊】取代高中通識科成為必修科的「公民與社會發展科」自前年9月起推行，學生須在3年內最少去內地考察一次。教育局近日公布新學年內地考察行程增至26個，當中一日團減至3個，其餘則以兩至5日團為主。創知中學校長黃晶榕昨日表示，在學習成效上，一日團並不高，預計所有一日團會在未來一至兩年內取消。

黃續稱，參與較長日數的考察團會更好，但亦明白學校舉行考察團時，因要符合1比10師生比例要求，老師要隨團出行，多日團或會影響其他科目及級別的老師人手，影響教學課程，相對來說，一日團無疑有效減低影響，他認為政府可安排多日團在周末或假期舉行，減少對學校運作的影響。

工會指原方案具彈性 香港教育工作者工會主席黃建豪在同一個電台節目則表示，不認為一日團行程太緊迫，能為學校運作提供彈性，尤其是北區學校，因為鄰近內地。學校只要根據地理位置選好一日團的路線，行程中所佔交通時間不會太長，部分一日團可以選乘高鐵。學校教師可參與行程設計，優化流程，節省交通行政時間。