大埔田家炳小學 體育課習武強化體能

【本報訊】長達3年的新冠疫情影響學生身心健康，兒童肥胖和身體質素下降漸趨嚴重，大埔區有津貼學校決定於新學年將武術納入恒常體育課程核心課時內，再根據學生的年齡和能力進行設計，與學校現有的體育課程結合，以提升學童的身體質素和個人身體大小肌肉的協調能力，從而達致健康和體適能的目標。

大埔保良局田家炳小學在2017／18疫情前，校內體適能測試多達30人取得滿分成績，但去年僅得兩人取得滿分成績。同時，過去數年間，學童超重比率亦有上升趨勢。為此，校方決定於新學年將武術納入恒常體育課程核心課時內。

「睇電視見到啲人識打功夫，感覺武術好勁好有型！」就讀小六的張靖澄從小四開始參加學校的武術課外活動，她對於校方將武術納入體育課感到相當興奮，直言未學武術前，上學行6層樓梯會喘氣，現時情況有所改善，「日後想多啲上體育課」，也希望有機會參加武術比賽。

學生勤練功 健康兼自信 就讀小五的戴子雅自言欠缺自信，參加武術課外活動及參與武術表演後增加自信心，喜愛習武，如體育課內加上武術，她會感到更加開心。而小二的龔梓瑜去年開始參加武術課外活動，學耍雙節棍、打拳、踢腿、紮馬，「初時曾被雙節棍打到少少眼睛，但堅持反覆練習，就好好多了，感覺個人穩陣咗」。

校長陳詠賢指，學校意識到學童身體健康和擁有健康生活方式是密不可分的，在新學年決定推行「以武知德，打出健康生活，弘揚中國文化」計劃，旨在推廣中國傳統文化，藉此讓學生從小接觸中華武術，讓他們在學習中華文化。

她希望透過計劃協助學生強健體魄，建立健康的生活方式，達致身心均衡發展。學校還將舉辦一連串武術相關的活動，例如組織交流團到武術發源地之一的佛山，讓學生體驗和欣賞中國武術傳統。