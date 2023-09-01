新學年開支大到怕 籲增津貼遏加價

九成家長指書費增 商家屢改版 開學在即，家長要花費大量金錢為子女添置開學用品。有政黨發表九龍東開學開支調查，發現逾三成家長表示，子女開學開支佔家庭當月總收入五成或以上，主要開支來自課本，近九成受訪家長指課本價格每年上漲，書商不斷改版加價，但只能「硬食」。政黨建議政府要壓制教科書價格上漲，和增加學生學習津貼，紓緩家長捱貴書的負擔。

該政黨於今年7至8月進行問卷調查，訪問544名來自九龍東中小學和幼稚園的學生家長。調查顯示，近九成家長表示，今年教科書的價格較去年貴，另有超過六成家長認為，中小學和幼稚園的教科書價格升幅大。有28.2%的受訪幼稚園家長稱，今年需要花費2,000元以上買教科書；另有31.8%小學家長要花費3,000元以上；更有47.4%中學家長要花費4,000元以上，而去年只有10.2%，共相差達37.2個百分點。

用電子書需購相關器材 有54%家長坦言，無辦法節省課本開支，惟有「硬食」貴價教科書；有28%家長表示會買舊書。中學生家長任女士表示，作為家長會盡量為子女買新書，但不明白為何書商每年都要改版並加價，故已尋找較新的舊書，而學校又要求使用電子書，只好用消費券，才有能力購買電子器材。

另一位幼稚園家長洪女士表示，家長只知道學校要求的教科書版本年份，而不清楚修改內容。她核對過不同版本的書本，發現有文章只因撰寫人升職，便修改職級，並改版；不環保之餘，更「浪費家長搵嚟嘅錢」。

議員顏汶羽表示，電子書的原意是減少印刷成本，但很多學校要求實體和電子都要買，使開學開支增加。這不僅是書商的問題，而是教學模式改變，使用電子書的學生每年購入帳戶使用權，其實不可慳太多。其次，對於學校頻繁更換課本出版社，以及書商自行改版，政府要對課本編訂設計作更嚴格規範，避免出版商頻頻改版。

他又建議，當局應鼓勵學校循環再用教科書，舉辦舊書轉贈或者義賣活動，使同學之間互相交換或用廉價購買二手教科書，減輕課本開支。