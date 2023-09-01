麵包凍肉搶購一空 市民買定兩日餸

【本報訊】超颱「蘇拉」殺到，港府預告今日凌晨2至5時掛8號波。本報記者昨午特意視察市況，發現市民均買很多儲糧作準備，麵包、即食麵等食物已被搶購一空。有市民表示，今次打風似乎「勁過以前」，會預先買幾天分量的食物。

本報記者昨午約4時到大埔墟街市視察，位於二樓的菜檔大部分已被清空，估計約三成檔主因貨品售罄提早打烊，有菜販直言平時一般到傍晚6至7時才會賣完，因打風的關係，市民會買多些作儲糧。另坦言今次颱風來勢洶洶，未知今明天會否有來貨。至於海鮮、牛肉、豬肉以至凍肉等都被市民橫掃一空，不少檔攤已關閉，平時掛滿肉的肉枱也只餘下一個個鐵鈎。

超市方面，最多人搶購的是麵包，其次是凍肉及即食麵，超市店員忙於補貨，結帳位置大排長龍。此外，也有雜貨店特意放一箱封箱膠紙出來，相信是讓市民買來黏實窗口。就記者現場所見，膠紙等物資只餘下約一半。

菜心$40一斤 市民張太表示，今次打風看似「勁過以前」，認為街市「（下午）4點賣晒啲菜都幾誇張」，不過由於家裏已有足夠儲糧，自己則不太擔心。市民林太則指出，「菜心貴咗好多，要40元一斤；又直言打風最多打一兩日，只會買一兩天的餸做儲備，但不會買一星期的餸，覺得好傻。」