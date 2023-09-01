應對強颱 多班航機高鐵列車取消

【本報訊】因應超強颱風「蘇拉」來襲，本港對外陸空交通大受影響。多間航空公司取消今明兩日來往香港的航班，包括大灣區航空取消12班航班、香港快運更取消70班航班。港鐵昨亦宣布，收到內地鐵路單位通報，昨日至下周一期間，5日內多班往來西九龍站的高鐵列車取消，有部分班次亦有所調動，受影響乘客可在30天內辦理退票。

大灣區航空 取消今明12航班 大灣區航空宣布，取消今日8班及明日4班分別來往香港、首爾、曼谷、東京、台北及胡志明市的航班。國泰航空亦表示，由今日下午2時至明日上午10時的往來香港航班均已取消，國泰旗下廉航香港快運則取消今明兩日共70個航班，受影響航線包括台北、高雄、東京（羽田及成田）、寧波、峴港、福岡、首爾、曼谷等。

港鐵亦公布，昨日3班原定內地前往西九站的高鐵，已改為深圳北站或廣州南站作終點站。同日內，16班由西九龍站出發的列車、14班由內地來港的列車同樣取消。

至於今日由西九龍站和內地出發列車，各有67班次取消，另有兩個班次有所調動。明日40班「北上」、39班「南下」列車取消；兩個班次有所調動。下周日取消班次各27班；兩個班次有所調動。下星期一分別有6班「北上」、7班「南下」列車取消，一班列次更改終點。