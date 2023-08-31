龍七公：因財施教氾濫 學生淪提款機

最近廣東肇慶一起招投標，強烈刺激國人的神經。這期招投標掛牌價為38萬元人民幣，經過2,200多輪競投，最終以943萬元成交。這並非甚麼大型工程，只是當地中學小賣部的經營承包權。其面積只有150平方米，跟標準籃球場的三分之一差不多，卻能有如此激烈、高溢價的競投，足見油水之大。

羊毛出在羊身上。類似的學校小賣部、食堂普遍獨家壟斷，價格畸高，將成本攤到學生身上。反過來，千方百計以次充好，賺取暴利。江西一所學校食堂竟然「指鼠為鴨」，以鼠頭冒充鴨脖，其無底線的程度令人瞠目結舌。另一起奇聞是，東莞某校向學生收取「午睡費」，即便是中午時趴在課桌上小憩，每學期也須繳納200元。類似的奇葩收費，一次次刷新公眾的想像力。黑龍江大慶一所中學，要求學生繳納「樹葉費」。四川射洪市柳樹中學強制學生購買某教學App，每人收取近6,000元。有些學校設置天價建校費、助學款、「坑班費」，可進入配備優質師資的先進班。有的學校一套校服多達40多件。此外還有飲水費、共享空調費、訊息費、校企合作費等。沒有做不到，只有想不到。

監督不力 家長硬啃 五花八門的收費充斥着教育領域，完全看不到教書育人的初衷，滿滿的都是只講「錢途」不管前途，只有因「財」施教沒有因材施教。學生耳目所及，處處是權錢交易、壟斷模式、拜金主義、銅臭氣息。如此赤裸裸的現實，焉能不扭曲價值觀導向。

近期醫療反腐風暴席捲全國，已有數百位醫院院長被查辦。教育反腐的呼聲同樣不絕於耳。看病難、上學難、住房難是內地民生「三座大山」。而上學難更甚於看病難。一些家長省吃儉用，有病硬撐不去醫院，但學校的各種收費，卻絲毫不敢怠慢。誰敢質疑學校，自家孩子在學校就可能被打擊報復、「穿小鞋」、區別對待，形同人質綁架。於是只好忍氣吞聲，對收費「被自願」、「被同意」，對學校食堂、小賣部的暴利敢怒不敢言。

內地特色的治理模式下，原本作為家長代表組織的「家長委員會」，也如同工廠的工會、社區的業主委員會，早失去維權功能，異變為幫助學校操控家長的工具。以家長委員會名義，變相施壓，收取費用，以此掩蓋推卸學校的責任。

從上世紀80年代起，內地就喊出治理教育亂收費的口號。幾十年過去，卻是花樣翻新，變本加厲。承包商、供應商與學校勾聯，進行利益輸送。很多學校成了財大氣粗的「教育集團」。究其原因，監督查處力度不夠。很多學校與當地的財政局、國資委、教育局深度綑綁，層層分肥。一些政府通過學校來「搭車收費」，抽取財政收入。有的擠佔挪用教育經費，繼而默許學校自主開源。官官相護，沆瀣一氣，監督無從談起。即便偶爾被曝光，也往往罰酒三杯。所以，教育亂收費自然屢禁不止。教育淪為生意，「因財施教」最終必將「因財失教」。