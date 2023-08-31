笑看天下：議員用武之地喺議事堂

香港經過黑暴、疫劫，如今復常路途漫長，百廢待興。事實上，民生仍然多艱，政府希望搞活夜市，刺激經濟。之不過，要搞活夜市，其實最緊要有一個開心嘅社會氛圍，市民搵到食，能安居樂業，才會有動力出夜街逛夜市並樂於消費！

近排香港掀起一陣「好聲音」熱！原本下月8日喺灣仔伊利沙伯體育館舉行嘅「立會好聲音」音樂會，主辦方日前突然宣布取消，「好聲音」為何變「冇聲音」？一時眾說紛紜，除咗黃大仙民政事務專員黃智華43席「歡送風波」外，據云「西環」都有意見，蓋官場酬酢文化太盛，不僅有礙觀瞻，且容易滋生腐敗。內地官場腐敗順口溜有警句：左手酒瓶，右手文憑，對上扶貧，對下擺平。

議員「好聲音」能解決民生社會問題嗎？做好議員份工，就要務實投入議會工作，畢竟議員嘅用武之地喺議事堂而非舞榭歌台！佢哋嘅職責係出席會議和參與政策討論，反映民意，監察政府。與其唱歌娛賓，不如老老實實論政，多啲落區考察民生，甚至讀書增值而非吊嗓子唱K練「好聲音」。

呢！立法會今年會期至今，據傳媒報道，通過咗24項政府法案，但有16項法案表決時，大會在席議員不過半數，佔全部法案三分之二，更有法案只得11名議員在席通過。阿哥，咁少議員通過嘅法案，不會過於單薄冇說服力嗎？古人說：「聖人敬小慎微，動不失時；百射重戒，禍乃不滋」。聖人對細微事情，抱警慎態度，行動也總是不會錯過合宜時機；多所防範預備，審慎戒備，禍患才不會產生。做議員還是要收起浮誇之心，警惕官場酬酢文化；歌唱得再好，舞跳得如何勁，若然議事不濟，經常缺席法案表決，難免予人不務正業之譏！慎之哉！