激濁揚清：大殺傷力武器也搞雙標

美國加州范登堡太空軍基地公布，下周將在上址試射一枚沒有搭載彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，目的是展示美方核部隊的戰備狀態，確保國家核威懾力量的殺傷性、有效性、安全性。美國搞大殺傷力武器，卻對其他國家發展核武指指點點，這就是大國霸權的風範。

美國試射能搭載核彈頭的洲際彈道導彈，當然是為了敬告其競爭對手「當心射你核彈！」諷刺的是，美國大搞核威懾之際，負責核武項目的美國戰略司令部司令科頓早前稱，觀察到中國決心建立成熟海陸空核三位一體體系，美國戰略司令部正每天監控，沒有看到中國有任何放緩發展迹象。這等心態好比在猜包剪揼時，美國容許自己包、剪、揼盡出，中國則除了「包」外，則應放緩發展使用剪與揼的可能性。在這種不停指罵對手的疲勞轟炸、不對等的競爭下，美想不延續霸權地位，也是很難的。

美國重量級學者喬姆斯基曾經極不客氣狠批：「簡單講，配備核武的國家就是犯罪的國家。」惟他特別點名美國沒有遵守核子非擴散條約：「美國違反協定的程度比其他各國來得厲害，它是第一個違反條約的國家──尤其這個政府更表示，它不接受第六條（核子非擴散）所限，而且還發展出新的核子武器系統。」最後一句就是重點了。

誰才是步大力雄發展核武？據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發表的各國軍力評估年報，估計全球截至今年1月有12,512枚核彈頭，俄羅斯與美國分別擁有5,889枚及5,244枚。年報續指，只有俄羅斯、美國、英國、法國的核彈頭處於部署狀態由導彈及飛機使用。竟然有人恬不知恥，就着核武議題大做文章。這種只看到別人眼中木刺，看不到自己眼中樑木的手法，未免太渾然忘我了。