橫眉冷看：欠好頭腦多於好聲音

本地電視台舉辦歌唱比賽節目，名為《中年好聲音》，推出後一炮而紅，成為街談巷議的話題。部分立法會議員見有便宜可檢，便乘勢籌辦演唱會，叫做「立會好聲音」，參與的議員多達十多位，但「盛事」尚未上演，就胎死腹中，日前已宣布取消，主辦者聲稱，現在不是合適的舉辦時間。

昔日的立法會，建制派與反對派對立，議事堂內光怪陸離，天龍八部、諸色人等俱會一處。這群人時而莊重、時而嬉笑，尤有甚者，更會打打鬧鬧，市民看在眼裏，雖不免搖頭嘆息，但畢竟議員們大多形象鮮明，公眾起碼能分辨出哪個是那個。反觀今屆立法會，絕大部分的當選者都是面目模糊，好些尊貴的議員走在街上，跟市民擦身而過，大家恐怕都不知道他或她，原來就是香港人的代議士。

部分議員打算由立法會轉戰演唱會，嘗試走異路功名，本來也不失為好事。假如閣下當真擁有一把好聲音，能夠繞樑三日，自此之後，最低限度可以讓市民記住有你這一號人物。不過，今趟立法會乘着《中年好聲音》的熱潮，想來個翻版演唱會，卻是選錯了時機。

目前香港經濟不景、內外交困，不少市民正活在水深火熱之中。身為立法會議員，好應該想方設法，以如救頭燃的態度去為特區排難解憂。十多個立法會代議士，擱下大堆正經事情不幹，卻走上舞台上搔首弄姿、輕歌曼舞，此舉肯定會招來市民非議。

「立會好聲音」本來就不應舉辦，推出未幾即撤回，雖說是知錯能改，但如此打倒昨日之我，未免讓人笑話。看來當初的構思及參與者都欠缺政治智慧，香港的議事堂內，目前最欠缺的不是好聲音，而是好頭腦。