筆下風雲：中美日時張時弛

不過，目前國際局勢波譎雲詭，美日韓抱團壓華態勢已成，若放任民族主義失控膨脹，對中國未必有利。皆因目前國內經濟並不穩定，樓股皆挫，站在國家利益立場，可以透過對話解決分歧是最理想，即使無法拉攏日本政府，亦不希望連民間基礎也失去，否則中國更加孤立，對經濟以至整體國家利益有害無益。

無獨有偶，美國商務部長雷蒙多正在訪華，大家表面上也是言談甚歡，顯見中國亦不想跟美國鬧得過於僵持，可以談還是希望談一談，何況日本。中國最大優勢在於龐大市場，全世界沒有第二個市場能夠取代，日本對於全國海產被中國禁止入口已感到痛楚，而雷蒙多此行亦特別提出不欲中國禁制美光等美資企業，可見美日亦非如它們政客口中那樣不在乎中國市場。當然，中國現在還面對自身經濟不穩的問題，跟美日保持暢通的經貿關係，不僅有利對方，於己亦是有益。可以預期，日本海產有可能被逐步解禁，而美國若肯釋出善意，中國反制亦會放鬆。